Погода в Иркутске: 30 июня в городе облачно и ветрено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 30 июня. В городе сегодня облачно. Временами будут идти небольшие дожди. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре 30 июня дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, - отмечают синоптики ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Воздух днем прогреется в Иркутске до +17…+19.

По данным Яндекса, атмосферное давление в норме – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Прогноз по региону еще менее благоприятен. Погода в Иркутской области 30 июня ожидается с сильными дождями, ливнями и грозами. Особенно сегодня не повезет жителям верхнеленских, южных районов. Ветер в Приангарье дует с северо-запада и запада, скорость его 5-10 м/с, местами порывы до 14-18 м/с. Что касается температурных показателей – будет +19…+24, при облачности до +14. Теплее сегодня на севере области, там до +25…+30.

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