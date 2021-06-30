Открылись новые авиарейсы из Иркутска в Казань Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для жителей Иркутска, которые регулярно посещают Татарстан. С 30 июня из иркутского аэропорта открыты новые авиарейсы по маршруту Иркутск – Барнаул – Казань. Каждую среду летать в столицу Татарстана будут канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, вместимостью в 50 человек. Время вылета в 19.20.

- Рейсы открыла новая авиакомпания из Татарстана, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Добавим, что стоимость авиабилета Иркутск – Казань в одну сторону составит от 9 тысяч 199 рублей. Иркутск – Барнаул при минимальном тарифе от 9 тысяч 243 рублей.

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