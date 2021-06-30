В Иркутске водитель троллейбуса подрался с пьяным пассажиром Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из интернет-пабликов Иркутска появилось видео драки водителя троллейбуса и пассажира. Как сообщили очевидцы, снявшие конфликт на камеру, молодой человек был пьян. Об этом рассказали в ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу в соцсетях.

- Водитель остановил троллейбус на остановке «ДС Труд». Оба участника ссоры вышли на улицу. Завязалась драка, которая продлилась меньше минуты. Мужчин разняли прохожие, - сообщают в информационном агентстве.

Судя по кадрам, попавшим в сеть, ни водитель, ни пассажир во время выяснения отношений серьезных травм не получили.

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