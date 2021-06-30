Администрация Иркутска расторгла контракт с подрядчиком по ремонту дороги в Солнечном из-за отставания от графика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядной организацией, которая проводила ремонт окружной дороги микрорайона Солнечный. Это связано с сильным отставанием от графика. Организация приступила к ремонту дороги с 1 мая 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

–Подрядчик на протяжении нескольких недель не выходил на ремонт окружной дороги Солнечного, при этом на начальном этапе нарушил благоустройство, создал неприемлемые условия для перемещения жителей, – отметил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

В ближайшее время будет проведен конкурс и найден новый подрядчик. Специалисты определят цену контракта с учетом уже проведенной работы и подготовят документацию.

Ремонт окружной дороги микрорайона Солнечный предполагает укладку нового асфальта на протяжении 2500 метров, обустройство тротуаров, велодорожек и остановочных пунктов.

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