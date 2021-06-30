Новые правила использования регионального маткапитала утвердили в Иркутской области

Принят проект закона об использовании регионального маткапитала при строительстве дома.

Многодетные семьи Иркутской области теперь могут использовать средства регионального материнского капитала на строительство дома по договору с индивидуальными предпринимателями. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на июньской сессии, одобрив в окончательном чтении соответствующий законопроект.

Уточним, что действующий закон разрешал заключать сделки на строительство дома с использованием регионального маткапитала только с юридическими лицами. Автор законодательной инициативы, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова пояснила, что законопроект направлен на решение проблем многодетных семей, которые не могут заключить сделку с индивидуальными предпринимателями.

На сессии ЗС рассмотрен и другой блок социально значимых законопроектов. Так, в первом чтении приняты изменения в закон о ветеранах труда Иркутской области. Они также расширяют возможность для получения льгот. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Александра Гаськова, предлагается дать право носить такое звание всем гражданам, проработавшим в Иркутской области 30-40 лет.

Кроме того, в окончательном чтении принят законопроект, в котором закрепляются как уже действующие, так и новые меры поддержки добровольных пожарных и членов их семей. Среди них – единовременная выплата членам семьи в случае гибели пожарного при тушении пожара в размере 550 тыс. рублей, выплата в размере 270 тыс. рублей сотруднику при получении увечья или заболевания. Предусмотрено страхование жизни и здоровья пожарного на 500 тыс. рублей, информационно-консультационная поддержка, субсидии на обмундирование.