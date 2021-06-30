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Общество30 июня 2021 13:04

Новые правила использования регионального маткапитала утвердили в Иркутской области

На сессии ЗС принят закон, который расширяет возможности использования маткапитала при строительстве дома
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Принят проект закона об использовании регионального маткапитала при строительстве дома.

Принят проект закона об использовании регионального маткапитала при строительстве дома.

Многодетные семьи Иркутской области теперь могут использовать средства регионального материнского капитала на строительство дома по договору с индивидуальными предпринимателями. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на июньской сессии, одобрив в окончательном чтении соответствующий законопроект.

Уточним, что действующий закон разрешал заключать сделки на строительство дома с использованием регионального маткапитала только с юридическими лицами. Автор законодательной инициативы, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова пояснила, что законопроект направлен на решение проблем многодетных семей, которые не могут заключить сделку с индивидуальными предпринимателями.

На сессии ЗС рассмотрен и другой блок социально значимых законопроектов. Так, в первом чтении приняты изменения в закон о ветеранах труда Иркутской области. Они также расширяют возможность для получения льгот. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Александра Гаськова, предлагается дать право носить такое звание всем гражданам, проработавшим в Иркутской области 30-40 лет.

Кроме того, в окончательном чтении принят законопроект, в котором закрепляются как уже действующие, так и новые меры поддержки добровольных пожарных и членов их семей. Среди них – единовременная выплата членам семьи в случае гибели пожарного при тушении пожара в размере 550 тыс. рублей, выплата в размере 270 тыс. рублей сотруднику при получении увечья или заболевания. Предусмотрено страхование жизни и здоровья пожарного на 500 тыс. рублей, информационно-консультационная поддержка, субсидии на обмундирование.