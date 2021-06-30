«Если будет красиво, почему бы и нет»: Николай Цискаридзе высказался об идее создать мюзикл по мотивам фильма «Форсаж» Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Николай Цискаридзе высказался по поводу идею американского актера Вина Дизеля создать по мотивам культовой кинофраншизы «Форсаж» мюзикл. Российский артист балета считает, что если постановка будет «красивой», то «почему бы и нет». Об этом Цискаридзе сказал во время беседы с ИА NEWS.ru.

- Дизель пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой. У серии запланированы ещё две части, 10-я и 11-я. Съёмки начнутся в январе 2022-го. Артист признался, что всю жизнь мечтал о роли в мюзикле, - рассказали в информационном агентстве.

Также на вопрос о том, стал бы Николай Цискаридзе создавать подобный мюзикл, он ответил, что «настолько занимается другим в своей жизни, что ему не до этого».

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