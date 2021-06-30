Строительство трансазиатского транспортного коридора Китай назвал дорогой к процветанию. Фото: Наталья ОСТРОВСКАЯ

Из-за концентрации внимания на пандемии коронавируса, теряется наблюдение за не менее важными событиями в политике и экономике. Так, специалисты пророчат возможный развал коммунизма в Китае. Вместе с этим, одним из приоритетных новых проектов КНР назвала трансазиатский транспортный коридор «Один пояс — один путь». По замыслу, Новый шелковый путь, должен связывать Юго-Восточную Азию через страны Среднего и Ближнего Востока с Европой и Северной Африкой.Об этом сообщают в ИА NEWS.RU.

- Сегодня цель строительства масштабного трансазиатского транспортного коридора прописана в уставе Коммунистической партии Китая. Кроме того, Си Цзиньпин пообещал не уходить со своего поста, пока проект не будет завершён. Наряду с обещаниями процветания народу Китая — воплощение «китайской мечты» — КПК сулит всем странам, которые подвязались на стройку века, экономические и политические выигрыши, - рассказывают в информационном агентстве.

В целом проект получил положительную оценку. Однако чтобы он действительно приобрёл глобальное значение, к нему надо было привлечь не только зависимые от Китая страны.

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