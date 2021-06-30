3-летний мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной случай выпадения детей из окон произошел в Иркутской области. На этот раз все случилось в Братске, в одной из квартир на четвертом этаже. Женщина со своим 3-летним сыном вернулись домой с улицы. Пока мать умывалась в ванне, ребенок прошел на балкон, дверь которого была открыта и упал вниз.

- С различными травмами и переломами мальчик был доставлен в детскую городскую больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Известно, что семья характеризуется удовлетворительно, на учетах не состоит.

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