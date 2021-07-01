Движение через ж/д переезд на улице Трактовая ограничат 1 июля в Иркутске Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Проезд транспорта через железнодорожный переезд на улице Трактовая в Иркутске ограничат сегодня, 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Движение будет ограничено на одну ночь – с 22.00 1 июля до шести утра 2 числа, - говорят специалисты. – Причина – ремонтные работы.

Отмечается, что проезд будет недоступен только по одной половине переезда – той, где пролегает дорога от Иркутного моста в сторону микрорайона Иркутск-2. Объехать этот участок автомобилисты смогут по улице Главная Кировская.

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