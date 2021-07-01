Еще 27 зараженных коронавирусом скончались в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области за сутки увеличилось на 287. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено уже 74 596 инфицированных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

В больницах 1 июля лечат 4837 пациентов с COVID-19, за сутки на больничные койки попали 128 человек. Выздоровели за это время 48 сибиряков, всего переболели коронавирусом в регионе уже 70 342 зараженных.

Увы, летальные исходы продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 27 инфицированных: причиной кончины 25 из них стал COVID-19, еще двух – иные болезни. Всего Иркутская область потеряла 3174 человек: коронавирус унес жизни 2876 заболевших, еще 298 боровшихся с COVID-19 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

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