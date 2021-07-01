Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Фото: Правительство Иркутской области

На должность министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области назначен Максим Лобанов. Указ вступил в силу сегодня, 1 июля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В июне 2020 года Лобанов был назначен заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в марте 2021 года стал первым заместителем министра. Занимал эту должность до 30 июня 2021 года, - рассказали в ведомстве.

Максим Лобанов окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Экономист-менеджер» по направлению строительство и магистратуру по государственному и муниципальному управлению. Работает в региональном министерстве строительства с 2013 года. Изначально в должности специалиста, затем начальника отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства.

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