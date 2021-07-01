Благоустройство мыса Бурхан на Ольхоне закончат 15 июля. Фото: правительство Иркутской области

На острове Ольхон продолжается благоустройство мыса Бурхан. Там появятся дорожки, смотровые площадки, и знаки навигации. Планируемый срок окончания работ – 15 июля 2021 года. Проект реализуют в рамках Года Байкала. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Нам мысе установлены пять информационных стендов, готова и уже активно используется туристами смотровая площадка, установлены стелы меценатов, на которых размещены первые названия компаний, людей, внесших значительный вклад в сохранение территории мыса, который подвергается большой антропогенной нагрузке, - рассказали в ведомстве.

На реализацию проекта, победившего во всероссийском конкурсе «Мыс Бурхан» в 2017 году, потрачено больше миллиона рублей – это гранты и средства, предоставленные благотворительным фондом.

За две недели перед окончанием работ должны установить ещё три навигационные панели, два информационных стенда и один информационный стенд-триптих.

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