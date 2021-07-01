Омуля на миллион рублей выловили браконьеры в Бурятии. Фото: ВСЛУ МВД на транспорте

В Бурятии в ходе рейда по берегу озера Байкал транспортные полицейские обнаружили лодку, в которой находилось 295 штук омуля и 6 хариуса. Рыбу выловили с помощью сетей, использование которых строго запрещено. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

- За совершение данного преступления правоохранителями задержаны двое 30-летних ранее судимых жителей поселка Нижнеангарск, которые дали признательные показания. Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьеров, составила более 1 миллиона 80 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют в «незаконной добыче водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.

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