От работы отстранили директора детского центра в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Директора иркутского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, со 2 июля отстранили от должности. Такое решение принято по ходатайству и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, которое поступило в профильное ведомство 1 июля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова

– С завтрашнего дня директор учреждения отстранена от должности, – сообщил Владимир Родионов. – Для организации деятельности, урегулирования конфликта в коллективе и контроля за предоставлением услуг семьям с детьми в учреждение направлен сотрудник министерства, курирующий организации для детей-сирот.

Сегодня воспитанники центра находятся на загородной летней даче, где они проведут время до середины августа.

В апреле 2021 года в министерство социального развития области, а также в приемную Президента России в Иркутской области поступили обращения о халатной работе руководителя детского центра, нарушении прав работников и детей. На основании обращений ведомство провело служебное расследование, материалы которого были переданы в следственный отдел по Куйбышевскому району регионального СУ СКР.

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