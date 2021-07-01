Мыс Хобой на острове Ольхон закрыт для посещения туристов на неопределенный срок из-за дождей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Север острова Ольхон будет закрыт для посещения туристов на неопределенный срок из-за затяжных дождей – это может быть опасно, как для людей, так и для природы Прибайкальского парка. В связи с размытием дорог ограничения введены и на южном маршруте – там можно передвигаться только пешком или на велосипеде. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Необходимость введения ограничений связана с состоянием грунтовых дорог Ольхона, которые из-за продолжительных дождей стали небезопасными для передвижения. Водители объезжают заполненные водой участки по обочинам и нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывается на состоянии почв и самой растительности особо охраняемой природной территории, - сообщают в официальном аккаунте нацпарка.

По прогнозам метеорологов дожди в северном районе Ольхона будут идти ближайшие три дня, чтобы дороги высохли, и движение по ним вновь стало безопасным – необходимо минимум два дня без осадков.

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