Похитителей ливневых решеток в Иркутске вычислили по камерам наблюдения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске полицейские задержали двух подозреваемых в краже ливневых решеток. Многочисленные сообщения об их хищении поступили в начале июня. Злоумышленники попали на камеры наблюдения. На них видно, как неизвестные снимают решетки и грузят их в машину. Установив хозяина автомобиля, оперативники задержали подельников, один из них находился в Бурятии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отделе полиции 32-летние ранее судимые мужчины дали признательные показания, пояснив свои действия желанием быстро заработать. Похищенное они сдавали в пункты приема металла, а вырученные деньги тратили на собственные нужды, - рассказали в ведомстве.

У оперативников есть доказательства вины задержанных, вместе с этим, полицейские проверят, не имеют ли мужчины отношения к другим преступлениям.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «кража». Один из них заключен под стражу.

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