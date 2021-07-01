Ремонт улицы Каландаришвили завершили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подрядчик закончил ремонт улицы Каландаришвили в Иркутске. К восстановлению дороги протяженностью более 300 метров приступили 20 апреля, все работы заняли чуть более двух месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Этот участок стал связующим звеном между улицей Желябова, которую восстановили в 2020 году, и Карла Маркса, отремонтированной в 2019 году. Сейчас улица Каландаришвили находится в стадии приемки, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Асфальт на улице уложили с применением двухслойной технологии, обустроены тротуары, новые парковочные карманы и освещение. Гарантия на ремонт составляет 4 года.

На последних этапах ремонта также находятся 4 улицы города: 2-я Батарейная, Франк-Каменецкого, 7-я Советская и Космический проезд. С начала 2021 года в областном центре восстановлено 22 километра дорог.

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