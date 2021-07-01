Знак «Признание», награду имени Юрия Ножикова, в 2021 году вручат Александру Вепреву

Почетный знак Ю. А. Ножикова «Признание» в 2021 году вручат Александру Вепреву.

Генеральному директору Иркутского авиационного завода Александру Вепреву вручат в 2021 году Почетный знак Юрия Ножикова «Признание». Постановление о награждении принято на сессии Законодательного Собрания 30 июня.

Кандидатуру Александра Вепрева выдвинул Общественный совет при областном парламенте. Это награда за многолетние достижения для развития экономики, производства в Иркутской области, активную гражданскую позицию.

Александр Алексеевич свою трудовую деятельность начал инженером-технологом в Иркутском филиале Научно-исследовательского института технологии и организации производства (НИАТ). Занимался разработкой и внедрением в производственный процесс новейших авиастроительных технологий и оборудования. С 1997 по 2008 год – технический директор Иркутского авиационного завода, с 2008 года и по настоящее время генеральный директор Иркутского авиационного завода-филиала ПАО «Корпорация Иркут». Является кандидатом технических наук, председателем Иркутского регионального отделения «Союза машиностроителей России». Почетный профессор ИрНИТУ. Почетный авиастроитель. Почетный гражданин Иркутской области, автор более 70 научных работ и публикаций, 21 авторского свидетельства и патента на изобретения. Имеет множество государственных наград, депутат Законодательного Собрания трех созывов.

Напомним, знак «Признание» вручают самым достойным жителям Иркутской области. Награду в память о первом народно избранном губернаторе региона учредило Законодательное Собрание.