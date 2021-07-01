Под предлогом повышения кэшбека аферисты списали у сибиряков 200 000 рублей Фото: Архив "КП"

Жители города Усолье-Сибирское в Иркутской области сами не раз призывали не верить звонящим по телефону якобы сотрудникам банка, но попадись на уловки аферистов и лишились 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерпевшим поступил звонок от лжесотрудника банка, он под предлогом повышения кэшбека и перевода средств в другие банки без процентов запросил у держателей счета сведения о банковских картах и паролей для доступа в личный онлайн-кабинет, - рассказывают полицейские.

Сибиряки все продиктовали и лишились всех сбережений - 200 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Не следует никому сообщать данные своей банковской карты, особенно CVC – код, который состоит из 3 цифр и располагается на обратной стороне карты, коды, которые приходят в SMS – сообщениях, - говорит старший лейтенант юстиции Мария Арапочкина. - Данные коды не имеет право требовать даже сотрудник банка.

Если вдруг вам на телефон поступил такой звонок, прервите разговор и позвоните на «горячую» линию своего банка, набрав его сами.

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