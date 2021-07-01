Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса, как долго не будет «света»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021 проведут в Правобережном, Ленинском и Свердловском районах. «Света» не будет от 60 минут до 9 часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021 необходимо для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021 планово состоится на улицах Павла Красильникова, Пржевальского, Красный путь, Почтамтская, Глеба Успенского, Фрунзе, Шевцова, Енисейская, Первомайская, Спартаковская, Баррикад, Каштаковская, Освобождения, Радищева, Багратиона, Мухиной, Лермонтова (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: Правобережный округ
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: Ленинский округ
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: Свердловский округ
Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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