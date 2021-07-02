Погода в Иркутске: 2 июля в городе ветер до 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 2 июля: в городе переменная облачность, дождь. Ветер в течение дня будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Об этом сообщают сотрудники ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Воздух днем в областном центре прогреется до +21, - отмечают в Иркутском Гидрометцентре.

По данным Яндекса, в столице Приангарья сегодня выпадет больше 5% месячной нормы осадков, атмосферное давление составляет 719 миллиметров ртутного столба – для июля это вариант нормы.

По региону в целом также переменная облачность. Погода в Иркутской области 2 июля с дождями, ливни и грозы пройдут в верхнеленских, Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах и в горах южного Прибайкалья. Ветер в Приангарье с порывами до 14 м/с, столбики уличных термометров днем покажут +20…+25, если небо затянут облака, выше +15 ждать не стоит. Теплее всего сегодня в северо-восточных районах – там до +26…+31.

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