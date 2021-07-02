Жителей Иркутской области осудят за продажу автомобилей-конструкторов на 19 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области в суд передано уголовное дело преступной группы продавцов автомобилей-конструкторов. Они продали пострадавшим машины на сумму в 19 миллионов рублей. От их деятельности пострадали 28 жителей Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- Следователи МВД установили, что один из подозреваемых вместе со своим отцом, сожительницей и парой друзей покупали автомобили-конструкторы и продавали их под видом транспортных средств, допущенных к эксплуатации на территории России, - отмечают специалисты. – Кстати, уголовное дело в отношении личностей, продававших им сборных ТС, выделено в отдельное производство.

Для того, чтобы будущие владельца конструктора не сомневались в качестве машины, встречи назначались возле зданий регистрационных подразделений ГИБДД.

- Один из членов одевался в форму полицейского и играл роль сотрудника, который готов ускорить оформление бумаг на транспорт, - отмечают в региональном МВД.

При этом лжесотрудник ГИБДД якобы проверял состояние машин. Торговали подозреваемые с 2018 по 2020 годы, за это время успели обмануть 28 человек, «заработать» 19 миллионов рублей. Отмечается, что лидер ОПГ также хранил поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, в которых было его имя и имя его сожительницы. Расследование уголовного дела завершено.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой» и «Приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения», - отмечают в региональной прокуратуре.

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