Сибиряк и его 14-летняя дочь погибли в ДТП с тремя машинами в Братском районе. Фото: gibdd.38

На федеральной трассе Вилюй в Братском районе Приангарья накануне произошло ДТП с участием трех машин. Вблизи деревни Новое Приречье столкнулись «Ниссан Либерти», «Мазда Титан» и «Тойота Ипсум». Погибли два человека. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Погибли два пассажира «Тойоты» - мужчина и его 14-летняя дочь, - говорят инспекторы. – Также в больницу с различными травмами госпитализирован водитель «Ниссана».

По словам очевидцев, один из водителей решил выполнить обгон. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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