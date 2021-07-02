302 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 2 июля возросло до 74 898, в это число за минувшие сутки вошли 302 получивших накануне положительные результаты тестов на COVID-19. Это рекордное число для 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- За последние сутки в медучреждения региона госпитализировали 174 зараженных, таким образом, в ковидных госпиталях сегодня лечат 5011 пациентов, - отмечают специалисты.

Переболели за время пандемии 70 405 гостей и жителей региона (+63 за сутки). Увы, но летальные исходы продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 23 человек от COVID-19. Иркутская область потеряла уже 3197 человек: от коронавируса умерли 2899 из них, еще 298 – от иных болезней.

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