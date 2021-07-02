Пункты вакцинации в торговых центрах Иркутска должны работать в выходные

Игорь Кобзев: В торговых центрах должна быть организована бесперебойная работа пунктов вакцинации.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному минздраву организовать работу прививочных пунктов в торговых центрах так, чтобы все желающие могли вакцинироваться от коронавируса и в выходные дни.

«По вакцинации поступает от жителей много обращений. Необходимо скоординировать процесс. Если видим, что в каком-то прививочном пункте постоянно много желающих пройти вакцинацию, надо срочно перераспределять вакцину. Прошу минздрав организовать сбор данных по поставке в медучреждения вакцины в соответствии с запросом от населения», – сказал глава региона.

Данные по обращениям жителей о наличии или отсутствии вакцины в пунктах вакцинации собрал центр управления регионом (ЦУР).

Кроме того, на заседании оперативного штаба в правительстве региона Игорь Кобзев сказал о необходимости привлечения волонтеров. Важно сегодня помогать медикам, которые работают на пределе, в части организации для них горячего питания, или работы в поликлиниках.

«Во многом медикам сейчас помогают волонтеры. Считаю, что надо шире привлекать их к работе на «горячих линиях», в регистратурах. И самое главное призываю всех и везде соблюдать меры безопасности», - заключил губернатор.