Житель Шелехова обворовывал квартиры на первых этажах в Иркутске, вскрывая окна Фото: Ольга Крыльцова

34-летнего жителя Шелеховского района накануне признали виновным в квартирных кражах. Сибиряк обчищал квартиры, расположенные не первых этажах в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Злоумышленник орудовал в Иркутске с октября по ноябрь в прошлом году, за несколько секунд вскрывал окно и совершал кражу ювелирных изделий и иного имущества потерпевших, - рассказывают специалисты. - Общий ущерб похищенного имущества составил более 180 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли сотрудники МВД России «Иркутское». Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». В суде вина подозреваемого была доказана, мужчину приговорили к 4, 5 годам лишения свободы. Осужденный проведет их в колонии строгого режима.

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