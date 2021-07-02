Сброс воды увеличили на Иркутской ГЭС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов на прошедшем заседании было принято решение об увеличении сбросных расходов Ангарского каскада гидроэлектростанций, в том числе через Иркутскую ГЭС до 2800-2900 м³/с со 2 по 10 июля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Основанием для этого стали высокая приточность в озеро Байкал и Братское водохранилище (по прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле боковой приток в Братское водохранилище может составить 2800-3600 м³/с (120-140 % нормы), полезный приток в озеро Байкал – 4700-5700 м³/с (100-120 % нормы)), а также создание резервной емкости в Братском водохранилище, - рассказали в ведомстве.

Специалисты предупреждают, что в течение дня 2 июля из-за увеличения сброса воды, может подтопить пониженные участки местности Иркутска и Иркутского района. В зоне возможного подтопления - пониженные участки местности в 6 садоводческих товариществах: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун. Проводится информирование населения. Круглосуточно на водоемах будет вестись мониторинг.

Чтобы оценить возможные риски, увеличивать сброс воды будут поэтапно.

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