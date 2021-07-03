Еще 309 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост инфицирования коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразились еще 309 человек. Начиная с весны 2020 года в Приангарье уже 75 207 заболевших. Госпитализировано на данный момент 5 076 пациентов. Прирост за сутки составил 65 человек. Такие данные 3 июля приводит оперативный штаб

Увы, увеличивается и число жертв COVID-19. За сутки от коронавируса умерли еще 24 человека. Всего, от инфекции скончались 2 923 зараженных. Еще 301 ушел из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил 3 человека.

Что касается приятных новостей, то за сутки еще 55 сибиряков победили опасную болезнь. Общее число выздоровевших 70 460. Медики по-прежнему просят жителей Приангарья соблюдать масочный режим в общественных местах.

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