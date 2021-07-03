За сутки 24 человека умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться не только число заболевших коронавирусом, но и количество умерших. За сутки от опасной инфекции в Приангарье скончались 24 человека. Начиная с весны 2020 года в регионе от COVD-19 умерли 2 923 зараженных. Еще 301 ушел из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Таковы данные оперативного штаба на 3 июля.

Что касается заболевших, то за сутки коронавирус подхватили еще 309 жителей Приангарья. Всего в регионе уже 75 207 заболевших. Госпитализировано на данный момент 5 076 пациентов. За сутки на больничную койку отправились 65 зараженных.

Есть и приятные новости. За сутки еще 55 сибиряков победили коронавирус. Общее число выздоровевших 70 460. Врачи просят сибиряков соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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