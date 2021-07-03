Ремонт дороги на улице 7-я Советская продлили в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, иркутские автомобилисты! В городе продлили ремонт дороги на улице 7-я Советская. Движение там будет запрещено до 15 июля. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - уточнили в городской администрации.

Напомним, что с 3 июля по 20 августа в Иркутске также закрыт проезд по улице Фридриха Энгельса на участке между улицами Декабрьских Событий и Карла Либкнехта. Там проводят ремонт тепловой сети.

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