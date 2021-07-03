Проезд по улице Профсоюзной закроют в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное ограничение движения в Иркутске. На этот раз с 3 по 9 июля проезд закрыли по улице Профсоюзной, на участке от улицы Шмидта до улицы Клары Цеткин. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Там проведут ремонтные работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - уточнили в городской администрации.

Так что, водителям стоит быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, на днях в Иркутске продлили ремонт дороги на улице 7-я Советская. Движение там будет запрещено до 15 июля. Также в городе с 3 июля по 20 августа в закрыт проезд по улице Фридриха Энгельса на участке между улицами Декабрьских Событий и Карла Либкнехта.

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