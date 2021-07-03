В Бурятии умерла женщина, которую в подъезде избил и ограбил местный житель Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нападение на 54-летнюю жительницу Улан-Удэ было совершено 27 июня. Днем она подъехала на машине к дому, и выйдя из авто, отправилась в подъезд. В этот момент за ней проследовал мужчина. Зайдя за ней в подъезд, он напал на женщину и несколько раз ударил ее по голове. Затем он забрал у жертвы сумку, в которой нашел ключи от машины. Он сел за руль и начал раскатывать по улицам города. Правда, вскоре он попал в ДТП и сбежал

Полицейские нашли женщину, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, и опросив ее вскоре задержали преступника. Им оказался 37-летний житель садоводства «Таежный». Что касается пострадавшей, то на следующий день после нападения, она внезапно почувствовала себя плохо. Ее доставили в Республиканскую клиническую больницу, где она вскоре скончалась.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Задержанному уже предъявлено обвинение.

Добавим, что дожидаться суда мужчина будет под стражей.