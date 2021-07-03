В садоводствах Иркутска подтопленными грунтовыми водами остаются 224 участка. Фото: администрация Иркутска

Уровень грунтовых вод начал снижаться в садоводствах Ленинского района Иркутска. Пока подтопленными остаются 224 участка в 17 садоводствах. С 80-ти участков вода уже ушла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Чтобы отвести воду от СНТ, две недели работает спецтехника, - рассказали в администрации. – Благодаря этому удалось восстановить несколько километров водоотводных каналов, прочистить трубопроводы, откачать воду внутри садоводств.

По предварительной версии гидрологов, причиной подтоплений стал антропогенный фактор. За годы интенсивной застройки были нарушены естественные водоотводные каналы, мусором и заборами заблокированы сточные канавы. Также одной из причин стал снег, которого зимой выпало больше обычного и обильные дожди в конце весны – начале лета.