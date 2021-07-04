Погода в Иркутске: 4 июля в городе переменная облачность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 4 июля подарит наконец-таки горожанам возможность выбраться на пикник и позагорать где-нибудь на берегу. Стоит отметить, что купаться в регионе далеко не везде безопасно – Роспотребнадзор накануне озвучил 26 мест, где делать этого летом 2021 не стоит.

Так, погода в Иркутске 4 июля, по данным Иркутского Гидрометцентра, с переменной облачностью. Осадков в воскресенье не ожидается, ура! Ветер не сильный, дует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут в областном центре +26…+28.

Прогноз по региону в целом, не такой приятный. Так, погода в Иркутской области 4 июля принесет небольшие дожди, а в отдельные районы и грозы. Ветер до 10 м/с. Воздух днем прогреется до +26…+31, но если небо затянут облака, будет прохладно – до +16…+21.

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