Выставка художника, создавшего костюмы для фильмов «Монгол» и «Дом солнца», открыта в Иркутске

В Приангарье привезли более 20 картин и скульптур Зорикто Доржиева. Фото: предоставлено Галерей В. Бронштейна
Выставка заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева «Лесостепь» была представлена миру в рамках 58 Венецианской биеннале, а теперь ее смогут посмотреть иркутяне. Зорикто родился в Улан-Удэ, но сейчас благодаря своему творчеству стал популярным в планетарном масштабе. Его картины кроме россиян смотрели жители Лондона, Пекина, Страсбурга, Люксембурга, Нью-Йорка, Монако, Брюсселя. Работы Доржиева есть как в музеях, так и в частных коллекциях по всему миру. Кроме создания картин, скульптур и иллюстраций книг, художник известен работой со знаменитыми режиссерами. Он участвовал в создании костюмов для фильмов Сергея Бодрова-старшего «Монгол», Гарика Сукачева «Дом солнца» и других.
- «Лесостепь» – с одной стороны отсылка к оригинальному авторскому названию, с другой – идея смешения природных и культурных зон: леса и степи, Запада и Востока, - говорят организаторы. - Кроме того, выставка объединяет два региона – бурятские степи и леса Иркутской области.
Образы «Лесостепи» – цветные тени, силуэты на светящемся светлом фоне, лейтмотив представленных картин – всадник, как символ движения и обновления. Также посетители смогут увидеть серию скульптур «Шелковый путь». Сама выставка поделена на две зоны, отождествляющие как раз таки разные стороны света, а для удобства гостям галереи предложат бесплатный аудиогид, который поможет узнать историю создания работ, а также сюжет произведения искусства.
Выставка Зорикто Доржиева в Иркутске: где и когда
Галерея современного искусства В. Бронштейна, ул. Октябрьской Революции, 3
до 26 сентября, с 11.00 до 20.00
Цена билета: 50-150 руб.