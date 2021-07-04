319 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 4 июля возросло до 75 526. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- За сутки в регионе еще у 319 человек подтвердился COVID-19, - отмечают специалисты. – В больницы за этот же срок попали 158 зараженных. Сейчас в ковидных госпиталях Приангарья врачи борются за жизнь и здоровье 5234 пациентов с коронавирусом.

Радует, что тех, кто с болезнью справляется – большинство. Выздоровели за 24 часа еще 52 сибиряка, всего переболели COVID-19 уже 70 512 жителей и гостей региона. Увы, но летальные исходы в Иркутской области продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 28 человек: 26 из них сгубил коронавирус, еще двух – иные болезни. Всего COVID-19 унес жизни 2949 человек, еще 303 зараженных им скончались от других заболеваний.

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