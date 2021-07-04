Два человека погибли в ДТП с большегрузом в Иркутской области. Фото:@gibdd.38

Смертельное ДТП произошло 3 июля около 23:30 вблизи села Биликтуй в Иркутской области. На 1826 километре трассы Сибирь столкнулись легковой автомобиль Тойота Аллион и большегруз. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Приангарью.

- В данном ДТП погибли два человека, - говорят инспекторы. - 25-летний водитель иномарки и его 34-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

По предварительной версии Тойота выехала на встречку. Известно также, что управлявший ей мужчина не имел водительского удостоверения, причем за это он не раз привлекался к административной ответственности. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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