Еще 28 человек с коронавирусом скончались в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За время пандемии Иркутская область потеряла уже 3252 зараженных коронавирусом. Из них в 2949 случаях причиной смерти стал именно COVID-19, еще 303 из них болели также другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к гибели. За сутки в эти числа попали 28 человек.

- На сегодняшний день в ковидных госпиталях региона лечат 5234 пациентов, за минувшие 24 часа это количество увеличилось на 158, - отмечают специалисты.

Выздоровели за тот же промежуток 52 боровшихся с инфекцией, всего здоровы уже 70 512, у которых подтверждался COVID-19. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 319 человек. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, таким образом, возросло до 75 526.

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