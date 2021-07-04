Пьяная сибирячка въехала на машине в магазин в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в поселке Западный Иркутского района 47-летняя автомобилистка не справилась с управлением и попала в необычное ДТП - въехала на автомобиле в витрину магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Приангарью.

- Никто из находящихся в торговом объекте покупателей и сама автоледи не пострадали, - говорят полицейские. – У женщины наблюдались все признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования она отказалась.

Прибывшие на место ДТП инспекторы машину сразу отогнали на охраняемую площадку, в отношении нарушительницы составили протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». За это водительницу могут лишить прав управлять транспортом до 2 лет, также ей предстоит выплатить штраф за это – 30 000 рублей, и оплатить еще один – у женщины нет страхового полиса ОСАГО.

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