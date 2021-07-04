Выставка художника-анималиста Сергея Строганова из Москвы работает в Иркутске

Выставку художника-анималиста Сергея Строганова из Москвы работает в Иркутске. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

Более 30 изображений животных, выполненных исключительно в карандаше. До Иркутска добрался проект московского автора Сергея Строганова «Посланники мира». Экспозиция уже побывала в Лондоне и ряде российских городов. Теперь ее можно увидеть в Усадьбе Сукачева.

- Значительная часть работ представлена в популярном в настоящее время направлении гиперреализм, - говорят музейщики. - Проект призван рассказать зрителям о красоте и хрупкости окружающего мира. Художник своими работами старается напомнить об ответственности каждого из нас за уязвимый баланс между человеком и природой, тем самым привлекая внимание к редким видам животных, исчезающим, которых еще можно сохранить на планете.

Образы «Посланников мира» просты, лаконичны и передают зрителю особое настроение.

Выставка Сергея Строганова "Посланники мира": где и когда

Усадьба Сукачева, ул. Декабрьских Событий, 112

до 1 августа, вт-вс с 10.00 до 18.00, в чт до 20.00, пн – выходной

Цена билета: взрослый – 250 руб., льготный – 150 руб.