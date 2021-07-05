Погода в Иркутске: 5 июля воздух накалится до +30 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 5 июля будет по-настоящему летней. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 5 июля ожидается с переменной облачностью, без осадков, - говорят метеорологи. – Ветер дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до +28….+30.

По данным Яндекса, в областном центре сегодня атмосферное давление в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 5 июля предполагает дожди, грозы, ветер до 5-10 м/с. Столбики уличных термометров покажут +27…+32, если небо затянут облака будет прохладней +18…+23.

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