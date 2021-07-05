Игорь Кобзев: На систему здравоохранения легла пятикратная нагрузка

На базе Иркутской областной клинической больницы будет открыт ковидный госпиталь на 700 мест.

В Иркутской областной больнице откроют госпиталь для больных коронавирусом на 700 мест. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков во время прямого эфира главы Приангарья Игоря Кобзева в Инстаграме.

- Для меня жизнь и здоровье людей превыше всего, - сказал губернатор. - Ситуацию, когда скорая помощь не может забрать пациента и положить его больницу, рассматриваю как личную трагедию.

По словам Игоря Кобзева, сегодня на систему здравоохранения легла пятикратная нагрузка. И власти принимают решения, которые должны дать положительный результат. Среди них ковид-госпиталь в областной больнице. В учреждении есть много реанимационных коек и их количество покроет необходимую в этом потребность. В перепрофилировании больницы помогают специалисты минздрава России.

Экстренную помощь будут оказывать в городских клинических больницах №1 и №8, Дорожной клинической больнице, а также продолжат в «чистой» зоне областной больницы.

Среди других задач - обеспечение кислородом, дорогостоящими препаратами, а также бесплатными лекарствами пациентов, медиков - средствами индивидуальной защиты.

- Более пяти тысяч пациентов лечатся в стационарах, такого не было никогда, - отметил Яков Сандаков. - За месяц коечный фонд увеличен в три раза. 46% – это койки с кислородом. Болеют не только пожилые, но и молодые люди, дети.