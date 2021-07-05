Ремонт ливневой канализации на улице Профосоюзной завершается в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На улице Профсоюзной завершается ремонт ливневой канализации протяженностью почти 300 метров. Ливневка позволит отводить дождевую воду не только с Профсоюзной, но и с примыкающей к ней улицы Шмидта за счет естественного уклона. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– На дорогах завершается подготовительный этап перед укладкой асфальта. Мы уже выполнили земляные работы, сетевые организации частично заменили подземные коммуникации. Обустроены тротуары с гравийной подушкой. В ближайшие дни на дорогах приступят к асфальтированию, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор».

Отметим, что при ремонте Профсоюзной применяется технология геотекстиля – нетканое полотно для дренажа воды укладывается в основание дороги. Аналогичные мероприятия планируется провести при ремонте улицы Дальневосточной.

Отметим, что всего в 2021 году в Иркутске будет отремонтирован 21 дорожный участок протяженностью 22 километра.

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