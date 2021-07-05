Мужчина случайно убил 4-летнего внука бревном в Бурятии Фото: Предоставлено

В Закаменском районе в центральной больнице умер 4-летний мальчик. Ребенка госпитализировали из соседней деревни с обширными травмами головы. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В смерти мальчика обвиняется его 49-летний дедушка. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- По данным следствия, 3 июля 2021 года днем подозреваемый мужчина чинил трактор. В дальнем конце придомового участка он взвалил на плечо тяжелое бревно, которое хотел использовать в качестве рычага, чтобы приподнять кабину. На полпути к трактору мужчина решил отдохнуть от ноши. Не осмотрев пространство возле себя, не заметив рядом маленького внука, он скинул вниз с плеча бревно, которое при падении придавило ребенка, - рассказали в ведомстве.

Следователи проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего и доказать, что смерть ребенка наступила из-за неосторожности взрослого.

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