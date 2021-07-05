За неделю почти 2,5 миллионов рублей перевели ангарчане мошенникам за аренду жилья, инвестиции и пиломатериалы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 2,5 миллиона рублей перевели мошенникам доверчивые жители Ангарска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Наибольшую сумму перевела преподаватель математики, которая в одной из социальных сетей увидела рекламное предложение об инвестициях. Пройдя по ссылке, 41-летняя женщина оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связались представители компании и предложили открыть брокерский счет и начать вкладывать деньги в выгодные проекты. Начав с 15 тысяч рублей, ангарчанка стала вкладывать в «инвестиции» свои, а позже и заемные средства. За месяц брокерской деятельности, по настоянию аферистов-консультантов, она оформила кредитов более чем на полтора миллиона рублей. Когда забрать вложенные деньги не получилось, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию, - рассказали в ведомстве.

Еще одной жертвой аферистов стал 37-летний ангарчанин. Мужчина хотел купить пиломатериалы по объявлению в интернете. Страница оказалась фишинговой, получив оплату , злоумышленники пообещали доставить товар через три дня. Позже номер «продавцов» стал недоступен.

Другой аферист представился риелтором. Ему молодой человек согласно объявлению в интернете отправил 14 тысяч рублей за аренду жилья, после чего мошенник перестал выходить на связь

Полиция призывает людей к внимательности. Перед переводом крупной суммы денег незнакомому человеку необходимо посоветоваться с родственниками или другими близкими людьми.

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