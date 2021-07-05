Результаты ЕГЭ по иностранным языкам 2021 стали известны в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Результаты ЕГЭ по иностранным языкам 2021 стали известны в Иркутске. В регионе экзамен сдали 1107 выпускников: по шесть учеников сдали немецкий и китайский языки, два человека – французский язык. Еще один участник сдавал экзамен по испанскому языку в резервные дни, результаты станут известны позднее. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональное министерство образование.

- Освоение программы среднего общего образования по английскому языку подтвердили 98 % участников экзамена. Единственный 100-балльный результат также среди тех, кто выбрал английский язык, – у Александры Кутенко из Центра образования № 47 Иркутска. Всего одного балла не хватило до наивысшего результата Егору Булдакову из Бодайбо, который ранее получил 100 баллов по истории, - рассказали в ведомстве.

Высоким баллом по предмету могут похвастаться 38% участников экзамена – они получили от 80 до 100 баллов. Французский и китайский языки смогли сдать все учащиеся, по немецкому языку двоим школьникам не удалось перейти минимальный порог.

Не позднее 7 июля станут известны результаты экзамена по информатике и ИКТ, а до 14 июля свои результаты узнают участники экзаменов, прошедших в резервные дни 28, 29 июня и 2 июля

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