Житель Иркутской области «одолжил» в поезде у спящего соседа телефон и перевел себе 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель города Вихоревка Братского района обвиняется в краже денег с банковского счета спящего пассажира поезда. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По версии следствия, в апреле 2021 года во время следования в скором поезде сообщением «Северобайкальск - Иркутск» обвиняемый обнаружил у спящего на соседнем месте пассажира телефон. Воспользовавшись ситуацией, при которой его действия неочевидны для окружающих, мужчина похитил телефон потерпевшего, к абонентскому номеру которого подключена услуга «Мобильный банк», - рассказали в ведомстве.

Таким образом, злоумышленник через смс перевел себе на карту «подарок» в виде 5 тысяч рублей. Затем, сойдя с поезда, обналичил их и распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Тулунский городской суд для рассмотрения по существу.

Теперь жителю Вихоревки грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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