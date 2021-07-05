Высокая опасность пожаров в лесах Иркутской области ожидается с 6 по 8 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается в лесах Приангарья по прогнозам иркутских метеорологов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В период особой пожарной опасности действуют дополнительные требования пожарной безопасности, обязательные к исполнению: запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды; запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, - сообщили в ведомстве.

В связи с напряженной обстановкой будет усилена работа патрулей. Следить за соблюдением местным населением требований пожарной безопасности будут и представители муниципалитетов.

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