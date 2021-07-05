Махинации с материнским капиталом раскрыли в Иркутской области

Трех женщин обвиняют в махинациях с материнским капиталом в Иркутской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Чунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц. Их обвиняют в мошенничестве, связанных с обналичиванием материнского капитала. Уголовное дело расследовано следователем следственного отдела ОМВД России по Чунскому району. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, в 2016-2017 обвиняемые в целях обналичивания материнского (семейного) капитала заключили между собой фиктивный договор купли-продажи жилого дома. В целях придания законности сделке оформили право собственности на указанный дом, после чего предоставили документы в управление пенсионного фонда по Чунскому району для получения мер социальной поддержки, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, злоумышленницы получили 450 тысяч рублей на счет одной из соучастниц. Ими они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, одна из соучастниц за средства материнского капитала продала женщине непригодный для проживания дом, расположенный в поселке Елань. Обвиняемая, воспользовавшись тем, что жертва обмана не знала местности, показала ей совершенно другой дом.

Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу.

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