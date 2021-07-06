Погода в Иркутске: 6 июля будет самым жарким за 60 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 6 июля подарит летнюю жару. Сегодня днем столбики уличных термометров покажут до +28…+30. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе небольшая облачность, дождя не ожидается, - говорят метеорологи. – Ветер сегодня дует с юго-востока, скорость воздушных потоков 5-10 м/с.

Атмосферное давление сегодня 717 миллиметров ртутного столба – это норма. По данным метеонаблюдений, это 6 июля будет самым жарким за 60 лет, если воздух прогреется до +30. Кстати, такие температурные показатели в нашем регионе считаются выше нормы. До этого самым теплым этот день был в 2017, тогда зафиксировали +29. А вот самым холодным в 1988-ом, тогда было всего +2.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 6 июля обещает переменную облачность, без осадков, ветер также 5-10 м/с и +28…+33, в низинах до +20…+25.

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